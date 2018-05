ARZIGNANO – “Io, che insegno Dante in Thailandia”

Giuseppe Cazzanello, 37 anni, arzignanese doc, è volato dall’altra parte del mondo per…fare l’ambasciatore di Dante Alighieri. Giuseppe infatti è uno dei 7 italiani che rappresentano la famosissima società culturale Dante Alighieri in Thailandia, più precisamente a Phuket. Ma andiamo con ordine: “Dopo essere stato diverse volte in vacanza a Phuket in Thailandia ho deciso di trasferirmi lì definitivamente nel 2011 – racconta Cazzanello – visto che Phuket è un vero e proprio paradiso tropicale dove non manca nulla e ci sono delle buone possibilità di sviluppare business. Mi sono laureato in scienze della mediazione linguistica a Vicenza, perciò ho deciso di iniziare a lavorare a scuola come insegnante, ottenendo il diploma per insegnare in Thailandia”. Giuseppe parla e insegna 5 lingue: “Tra cui il thailandese che ho studiato per 3 anni – spiega – ed è stato fondamentale per insegnare ai thailandesi e mi è anche molto utile per vivere qui”. Nel frattempo, oltre a insegnare, Giuseppe ha anche creato Vacanze Studio Phuket, un progetto per organizzare vacanze e soggiorni linguistici a Phuket. Nel 2015, poi, con altri arzignanesi in zona (c’è infatti un piccolo gruppo di giovani arzignanesi che ormai da anni vive lì) ha preso in gestione anche un ristorante italiano e un’agenzia di viaggi: “E l’anno scorso abbiamo aperto un altro ristorante, sempre italiano” – dice – “gli affari vanno molto bene”. Ma l’amore per le lingue e in particolare per la sua terra natale rimane il punto fermo di Giuseppe che, tra un business e l’altro, l’anno scorso è entrato a fare parte della stimatissima Società Dante Alighieri di Phuket: “La Società Dante Alighieri – spiega Giuseppe – è una quotatissima istituzione culturale italiana che ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo. Fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosuè Carducci, venne eretta a fondazione con Regio Decreto del 18 luglio 1893, e dal 27 luglio 2004 è assimilata, per struttura e finalità, alle Onlus. Qui a Phuket siamo in 7 persone a rappresentarla ed il Console italiano onorario di Phuket ne è il presidente”. Giuseppe non solo fa parte del Comitato della Dante, con la quale organizza eventi d’interesse culturale che coinvolgono la comunità italiana di Phuket ed azioni benefiche per aiutare i bambini e gli anziani, ma ne è soprattutto l’insegnante di italiano: “Organizziamo corsi ufficiali e rilasciamo attestati per la lingua italiana a Phuket – conclude – in futuro punto soprattutto a coinvolgere più gente possibile con la Dante ,per diffondere la cultura italiana e poter aiutare più concretamente chi ne ha bisogno”.