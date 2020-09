ARZIGNANO – Insegnante di Liceo e amministratore di un’azienda: maxi multa ad una società

Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’esercizio delle funzioni di contrasto alle violazioni in materia di cumulo di incarichi e di incompatibilità nel pubblico impiego, hanno applicato una sanzione amministrativa di oltre 375.000 euro ad una società di capitali di Arzignano (VI), che aveva conferito l’incarico di Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato ad una docente di un Liceo di Arzignano.

In particolare, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, a seguito di approfondimenti di analisi ed intelligence sviluppati con strumenti di informatica operativa, hanno individuato il citato docente, in servizio presso un Istituto di Istruzione Superiore vicentino, ed hanno sviluppato un’attività amministrativa riguardante la compatibilità degli incarichi extra-istituzionali svolti dal predetto, appurando che – nel periodo 2015/2017 – era stato nominato Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato di una società di capitali (partecipata dallo stesso) e, in tale veste, aveva percepito emolumenti complessivi per oltre 188.000 euro.

Le indagini hanno rivelato che la nomina del docente quale componente dell’organo di gestione dell’impresa era stata effettuata da quest’ultima in spregio della disciplina dedicata, prevista da specifica disposizione di legge: infatti, per tale tipologia di incarico vige l’incompatibilità assoluta.

Al termine delle operazioni, pertanto, è stato contestato al rappresentante legale pro-tempore della società, in solido con la stessa impresa, il mancato rispetto della normativa di settore, comminando una sanzione amministrativa di oltre 375.000 euro (pari al doppio degli emolumenti corrisposti).

L’attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle beriche si innesta nell’alveo della costante azione del Corpo a presidio dell’osservanza delle disposizioni in tema di incompatibilità e cumulo d’impieghi dei dipendenti pubblici.