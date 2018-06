ARZIGNANO – Iniziano i lavori in via Serenissima

Oggi inizieranno i lavori di manutenzione di via Serenissima, in località Castello. L’intervento interessa la sistemazione della Via ai piedi delle mura del Castello, per il tratto tra via Cisalpina e via Maffei.

L’intervento prevede l’adeguamento della via portandola ad una sezione stradale di larghezza pari a 3,00 m e prevedendo a valle un marciapiede di larghezza pari a 1,50 metri.

“La soluzione progettuale –ricorda il sindaco Giorgio Gentilin- è stata studiata in modo da ottenere una forte mitigazione dell’impatto visivo dell’opera facendo uso di materiali naturali. Carreggiata e marciapiede saranno costruiti con gli stessi materiali per garantire un aspetto uniforme come quello attuale della strada”.

Coerentemente sarà minima la differenza di quota tra marciapiede e strada garantendo lo scolo e la raccolta delle acque meteoriche. I materiali usati per lo strato superficiale della strada saranno costituiti da inerti chiari e naturali messi in opera con legante chiaro o trasparente.

L’importo complessivo dell’intervento è di 600.000 euro. Il tempo contrattuale previsto per la conclusione dei lavori è di 7 mesi.

“Ci scusiamo con gli utenti di quella via per i disagi che comporteranno i lavori” -dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Il lavoro è particolarmente impegnativo ed in una zona dall’alto interesse storico-paesaggistico. L’obiettivo è quello di riqualificare la viabilità ai piedi di un gioiello e un simbolo della nostra città, il Castello”.