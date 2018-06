ARZIGNANO – Incendio in azienda metalmeccanica

Alle 20.50 di venerdì, i vigili del fuoco sono in via IV Strada ad Arzignano per l’incendio all’interno di un’azienda metalmeccanica. I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con quattro automezzi tra cui l’autoscala hanno spento l’incendio dopo il primo intervento della squadra interna che utilizzato degli estintori. Gli operatori hanno spento l’aspiratore e il principio d’incendio che si era esteso alla copertura del capannone. Le operazioni di messa in sicurezza dell’impianto di aspirazione e tutte le operazioni di soccorso sono terminate poco dopo le 22.