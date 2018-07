ARZIGNANO – Inaugurata la sede di ‘Amici del Cuore’

Dopo la consegna delle chiavi è stata ufficialmente inaugurata lo scorso 23 giugno, la sede arzignanese dell’Associazione Amici del Cuore Onlus Ovest Vicentino, realtà senza fini di lucro, che si impegna con l’attività dei propri volontari a favore di tutti i pazienti cardiopatici. Un momento di festa che permette all’associazione di avere in città uno spazio a disposizione, in via dei Cappuccini nel Centro Comunitario San Rocco. L’Associazione Amici del Cuore Onlus opera, con finalità di solidarietà sociale nell’ambito socio-sanitario e di ricerca scientifica, principalmente nel settore della Cardiologia, con una importante attività non solo ad Arzignano ma anche nei Comuni dell’Ovest Vicentino.“Si tratta –dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua- di un ennesima, importante azione dell’Amministrazione rivolta al mondo delle associazioni. E’ un modo utilizzare al meglio di spazi pubblici da parte di associazioni fortemente radicate nel territorio. L’attività dell’Associazione Amici del Cuore è molto importante in ambito socio-sanitario e culturale è preziosissima per la nostra comunità”.

Nel momento dell’inaugurazione è stato anche presentato il nuovo presidente, Antonio Fracasso, eletto nel corso dell’ultima assemblea.

“Ringrazio il comune per la sede molto accogliente, voglio continuare sulla strada del presidente, il professor Silvano Teresato, che ha fatto un ottimo lavoro nelle scuole con i corsi per l’utilizzo del defibrillatore”.

“Il lavoro di questa associazione è molto importante –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- e mi auguro che la sua azione sia estesa sempre più nel nostro territorio e nei Comuni limitrofi. La loro opera di sensibilizzazione, informazione e solidaristica è molto preziosa”.