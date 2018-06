ARZIGNANO – In bici contro le auto: nuova truffa per gli automobilisti?

C’è una nuova truffa in città destinata ad inconsapevoli automobilisti? Forse sì, perchè dopo l’ormai famosa truffa dello specchietto ieri sera a San Bortolo sembra essere andata in scena la truffa del “finto ciclista investito”. La denuncia arriva da un cittadino arzignanese che ha raccontato l’episodio ieri sera tramite la pagina di Arzignano di Facebook: “Ieri sera alle ore 19 circa, davanti all’edicola di San Bortolo, ho assistito alla seguente scena: su un lato della strada c’era un ragazzo di colore in bicicletta, che procedeva sulla carreggiata nel senso sbagliato e sembrava animatamente voler attraversare la strada per portarsi sulla destra. In realtà ha aspettato l’arrivo di una macchina che stava sopraggiungendo a bassa velocità, per tagliarle la strada e farsi tamponare”. Al supposto truffatore però l’inghippo non è riuscito perché, stando al racconto del testimone oculare, la donna alla guida ha avuto i riflessi pronti e ha frenato bruscamente, senza toccarlo nemmeno di striscio.

“Ma il ragazzo – prosegue il cittadino – si è buttato ugualmente sul marciapiede lasciando a terra la bici e fingendo dolori alla gamba. Tutto ciò probabilmente nel tentativo di far fermare la donna e farsi dare dei soldi, ma la signora mi ha chiamato per spiegarmi l’accaduto e se n’è andata con un bel “vaffa” del ragazzo, che ha continuato a fingere dolori vari, nella speranza che qualcuno lo aiutasse nell’imbroglio”. La polizia locale momentaneamente non conferma l’accaduto perché al Comando non è ancora arrivata nessuna segnalazione. Ma ne approfitta per ricordare a tutti i cittadini che in questi casi le segnalazioni sono di maggiore pubblica utilità se fatte al Comando Polizia Locale anziché tramite i social network.