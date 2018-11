ARZIGNANO – Il Targa System aiuta una ragazza

Coinvolta in un incidente, chiede aiuto alla comunità arzignanese di Facebook.

Il Presidente del Consiglio Enrico Marcigaglia, legge il messaggio e dopo aver contattato la ragazza, con l’intervento della Polizia Locale, in poche ore, si riesce a rintracciare il proprietario dell’altro veicolo grazie alle telecamere intelligenti (TARGA SYSTEM), che avevano in automatico registrato la targa e foto dell’auto.

Una piccola svista, la trascrizione errata di un numero di telefono, che rischiava però di danneggiare una giovane ragazza coinvolta in un piccolo incidente, non permettendole di mettersi in contatto con la controparte.

L’episodio è avvenuto lo scorso 19 novembre alle 16.30 lungo la provinciale Arzignano-Chiampo. La ragazza di 20 anni, stava procedendo in direzione Arzignano alla guida di una Ford Fiesta, quando è stata tamponata da un BMW X5 condotto da un 52 di Arzignano.

A seguito del tamponamento, che fortunatamente ha provocato pochi danni e nessun ferito, i due conducenti hanno deciso di accostare e di scambiarsi il numero di telefono in vista della quantificazione dei danni e di un risarcimento.

La ragazza ha quindi trascritto il numero di telefono del conducente del Suv, scoprendo però, una volta arrivata a casa, che il numero era inesistente. Mancava infatti di una cifra.

Ha quindi deciso di lanciare un appello su Facebook, al fine di rintracciare qualche testimone dell’incidente e il proprietario del Suv. Tale appello è stato letto su internet dal presidente del Consiglio Comunale, Enrico Marcigaglia, che ha subito allertato la Polizia Locale di Arzignano.

Il viceispettore Damiano Vignaga ha quindi a sua contattato la donna, convocandola in comando e raccogliendo informazioni sull’incidente. Grazie alla visione delle immagini del targa system, posizionato ai confini dei due Comuni, il Suv è stato prontamente rilevato ed è stato possibile così risalire al proprietario, il quale si è subito recato in Comando.

E’ subito emerso come si trattasse di un errore di trascrizione del numero da parte della donna. Un errore che rischiava, se non fosse stato per le immagini di videosorveglianza presenti lungo l’asse viario fra Chiampo e Arzignano, di comportare un danno economico alla conducente del veicolo tamponato.

I due protagonisti hanno risolto quindi in modo bonario la questione e il proprietario del Suv ha deciso di liquidare subito un risarcimento alla controparte.

“SICUREZZA e TECNOLOGIA a servizio dei nostri cittadini” dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Enrico Marcigaglia, promotore dell’installazione delle telecamere e parte attiva in questa vicenda. “Grazie alle nuove telecamere intelligenti che leggono e tracciano i veicoli -continua- in poche ore abbiamo aiutato una giovane ragazza. Il sistema, a breve sarà ulteriormente potenziato con nuovi punti di controllo. Oramai siamo vicini all’obiettivo finale di creare un PERIMETRO DI SICUREZZA TECNOLOGICA a guardia della nostra città”

Il Presidente del consiglio, Enrico Marcigaglia:

“Oltre 8 anni fa, assieme al Sindaco Gentilin, abbiamo immaginato e progettato questo sistema altamente tecnologico che è tra i più innovativi in Italia. Grazie a oltre 50mila euro di investimento inziale, stiamo costruendo una rete di video-sorveglianza automatizzata, che grazie all’intelligenza e alla memoria artificiale è in grado di garantire Controllo, Analisi e Archiviazione di oltre 100 mila veicoli al giorno.

L’obiettivo finale è quello di garantire il TOTALE CONTROLLO PERIMETRALE DI ARZIGNANO, attraverso un’integrale verifica automatizzata degli accesi e delle uscite dalla nostra città.

Tre Portali di Controllo (San Bortolo, Cimitero, Miniera) sono già in funzione con grande successo. Nei prossimi mesi raddoppieremo il sistema con la Totale Perimetrazione della Zona Industriale.

Il sistema, grazie alla sua evoluta tecnologia di rete, è in grado di leggere e verificare in automatico:

Controllo Veicoli rubati, Controllo Bollo, Controllo Revisione,Controllo Assicurazione.

Ma soprattutto, come già dimostrato in diverse occasioni, è un validissimo strumento a servizio dei cittadini e di tutte le forze dell’ordine che quotidianamente operano per garantire la sicurezza della nostra città.

