ARZIGNANO – Il Sindaco crea un nuovo gruppo in Consiglio

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a firma del Sindaco Giorgio Gentilin e di 5 consiglieri che annuncia la nascita di una nuova formazione politica in Consiglio Comunale ad Arzignano:

In un momento di grande confusione politica a livello nazionale, Arzignano vuole dare un segno di solidità e concretezza. Nasce oggi, e verrà ufficializzata al prossimo consiglio comunale la Lista civica Gentilin Sindaco Arzignano, di cui fanno parte oltre naturalmente al Sindaco Giorgio Gentilin, i consiglieri comunali: Carmelo Bordin, Valeria Dal Lago, Enrico Gentilin, Anna Pellizzari, Giorgio Pozzer.

“Una conferma, la definisce il sindaco Gentilin, per un gruppo di persone che, come me, crede che il rapporto con i cittadini debba basarsi sulla fiducia, l’onestà, la trasparenza. Perchè questo è lo spirito che anima la nostra lista, lontana dai “calcoli di partito” vicina invece alle esigenze reali della comunità. Ma anche una scommessa, perchè non è banale, a un anno dalla fine del mandato, mettersi in gioco mantenendo la stessa passione e lo stesso entusiasmo di tanti anni fa”.

Una lista che nasce quindi sul solco di una tradizione e di nove anni di amministrazione e che fa tesoro di una lunga esperienza non tanto e non solo all’interno degli uffici comunali, ma soprattutto sul territorio, a contatto diretto con le persone.

“Nove anni da sindaco, spiega Gentilin, ml hanno insegnato che la disponibilità verso i cittadini è la cosa più importante. Che la prima risposta deve essere l’ascolto. Che le esigenze del territorio, quelle vere, le conosce chi vive il territorio perché studia, lavora o risiede qui, non chi lo interpreta attraverso portavoce reali o virtuali.

Per tanti anni, continua Gentilin, ml sono preso cura di questo territorio e di questa comunità senza alcun obiettivo personale se non un futuro migliore per i nostri figli e i nostri nipoti. Lasciare la città migliore di come l’abbiamo trovata: più pulita, più ordinata, con più servizi e con la capacità di attrarre persone e generare lavoro. Questo è ciò che ml ha spinto in questi anni. E questo, ancor più, voglio che sia lo stimolo a continuare per chi e con chi condivide i miei valori “.

Un appello che hanno accolto ben 5 consiglieri comunali, che dal prossimo consiglio comunale faranno quindi parte del gruppo consiliare Lista civica Gentilin per Arzignano e in rappresentanza di questo gruppo entreranno di diritto con propri rappresentanti nelle commissioni consiliari e nelle assemblee di capigruppo.

“Ma attenzione, chiarisce Gentilin, la nostra non è una rottura. Al contrario. Amiamo la nostra città e pensiamo che mai come oggi cl sia bisogno di unità e di serietà da parte di chi rappresenta le istituzioni. La Lista Gentilin nasce con la volontà di riportare la politica tra la gente “comune”, intendendo la politica come servizio alla comunità. Solo in questo modo possiamo evitare, almeno qui, la grande confusione politica che proprio le incomprensioni e la lontananza dalla realtà stanno creando a livello nazionale.”

Una scelta per il presente, quindi, con uno sguardo al futuro, alle elezioni a cui il comune di Arzignano sarà chiamato l’anno prossimo, per eleggere un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale. “Con questi ideali, conclude infatti Gentilin, e con questa vitalità affronteremo le prossime elezioni amministrative comunali, appoggiando fin da ora altri gruppi e persone che intenderanno proseguire con noi il cammino”.