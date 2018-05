ARZIGNANO – Il Real Futsal Arzignano è in serie A

L’Arzignano calcio a 5 torna in serie A: oggi pomeriggio alla 16 nel superderby giocato al Palatezze contro il Carrè Chiuppano gli arzignanesi hanno vinto 5-4 e hanno conquistato il pass tanto agognato per la prossima serie A. 40 minuti in un Palatezze gremito e urlante, più di 1000 tifosi presenti, una finale da tutto esaurito, con i biglietti in prevendita esauriti nel giro di un’ora già giovedì: dopo 8 anni di attesa, l’Arzignano del calcio a 5 è tornato. Stasera l’Arzignano sportiva è in festa, per un grande ritorno nella massima serie di una squadra che ha fatto la storia del calcio a 5.