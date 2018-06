ARZIGNANO – Il presidente del Consiglio di Bacino incontra le Mamme-NoPFAS

Il presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo nonché sindaco di Arzignano, azionista di riferimento dell’ente gestore Acque del Chiampo Spa, Giorgio Gentilin, incontrerà lunedì 18 giugno alle ore 17 in Municipio ad Arzignano, sede del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo una rappresentanza di “Mamme No Pfas” di Arzignano.

Nei giorni scorsi è infatti pervenuta in Comune ad Arzignano una lettera di richiesta da parte delle Mamme NoPfas Arzignano, nella quale viene manifestata la preoccupazione legata alla salute dei propri figli e a quella di tutti i cittadini a causa del rischio che può comportare il fatto di vivere in un territorio in cui l’acqua e gli alimenti possono essere contaminati da PFAS.

Hanno chiesto di incontrare il primo cittadino di Arzignano che ha dato la propria disponibilità in qualità di presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al fine di illustrare le iniziative in atto ad Arzignano e nella Valle del Chiampo per far fronte alla problematica Pfas.

Data l’importanza della tematica, all’incontro saranno presenti il Commissario delegato per le problematiche connesse alla contaminazione da Pfas, dott. Nicola Dell’Acqua e una rappresentanza di Acque del Chiampo.

“Ho ritenuto di incontrare le mamme giustamente preoccupate in Municipio che, sottolineo, è anche sede del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, poiché in quanto presidente dell’Ente, ritengo necessario offrire un momento di incontro ‘tecnico’ che prescinda dalle iniziative messe in atto solo nel territorio di Arzignano” dichiara il presidente Gentilin. “E’ importante che gli enormi sforzi ed i risultati ottenuti nell’abbattere i Pfas siano illustrati in maniera efficace e per questo ringrazio della presenza il commissario Dell’Acqua e Acque del Chiampo. Spero che tale incontro sia costruttivo e finalizzato ad una maggiore informazione sulla delicata tematica”.