ARZIGNANO – Il Presidente del Consiglio di Bacino Gentilin ha incontrato le MammeNoPfas

Il presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo nonché sindaco di Arzignano, azionista di riferimento dell’ente gestore Acque del Chiampo Spa, Giorgio Gentilin, ha incontrato lunedì, alle ore 17, in Municipio ad Arzignano, sede del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo una rappresentanza di “Mamme No Pfas” di Arzignano.

Nei giorni scorsi era infatti pervenuta in Comune ad Arzignano una lettera di richiesta da parte delle Mamme NoPfas Arzignano, nella quale viene manifestata la preoccupazione legata alla salute dei propri figli e a quella di tutti i cittadini a causa del rischio che può comportare il fatto di vivere in un territorio in cui l’acqua e gli alimenti possono essere contaminati da PFAS.

Il primo cittadino di Arzignano ha dato la propria disponibilità in qualità di presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, al fine di illustrare le iniziative in atto ad Arzignano e nella Valle del Chiampo per far fronte alla problematica Pfas.

Data l’importanza della tematica, all’incontro erano presenti il Commissario delegato per le problematiche connesse alla contaminazione da Pfas, dott. Nicola Dell’Acqua e una rappresentanza del cda di Acque del Chiampo.

“Un utile confronto ritenuto opportuno di fronte alle preoccupazioni sottoposte dalle mamme noPfas”, dichiara il presidente Gentilin. “Sono stato ben felice di incontrarle anche perché lo stesso commissario straordinario aveva promesso di ascoltare le loro istanze.

Nicola Dall’Acqua ha ascoltato attentamente le loro numerose domande. Quesiti che, lo voglio ricordare, si riferiscono ad una zona, quella di Arzignano, che è sempre sotto soglia in merito ai Pfas e nella quale l’acqua del rubinetto, come ampiamente dimostrato dalle analisi, è potabile, concetto che ho fermamente ribadito. La richiesta di impegno per continuare gli interventi sulla rete acquedottistica con l’obiettivo di abbattere totalmente i Pfas non sono stati sottovalutati e il commissario ha ribadito che verranno ulteriormente impegnate risorse con il fine di portare sempre acqua pulita nelle zone rosse e limitrofe.

Spero -conclude il presidente- che tale incontro sia stato costruttivo e finalizzato ad una maggiore informazione sulla delicata tematica”