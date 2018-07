ARZIGNANO – Il cuore della StrArzignano: consegnati 1500 euro alla Peter Pan

Come annunciato dagli organizzatori, la solidarietà della StrArzignano si è concretizzata con la consegna di un assegno di 1.500 euro alla Casa Famiglia Peter Pan allo Stadio Dal Molin di Arzignano.

A consegnare l’assegno il presidente dell’Atletica Arzignano, Cristian Belloni, assieme al sindaco della città, Giorgio Gentilin e all’ex assessore Michele Bruttomesso, impegnato da sempre nello Sport e, quest’anno nell’organizzazione della StrArzignano.

La StrArzignano, lo ricordiamo, è una manifestazione organizzata senza scopo di lucro e vuole essere anche un aiuto a chi ne ha sempre più bisogno. Per questa ragione sin dall’inizio sono sempre stati donati 1500 euro in beneficenza e riconosciuto un ritorno alle scuole che hanno partecipato all’iniziativa. Infatti anche nel 2017, sono stati versati tramite buoni acquisto per circa 6.000 euro agli istituti scolastici che hanno aderito alla manifestazione.

StrArzignano vuole essere anche un aiuto a chi ne ha sempre più bisogno. Per questa ragione parte del ricavato dell’edizione 2014 è stato destinato all’associazione LPV (Lavorare per Vivere) che si occupa di aiutare le persone diversamente abili della nostra vallata. Per l’edizione 2015 è stata individuata l’associazione Moby Dick di Arzignano, per l’edizione 2016, abbiamo aiutato la Coop. Agrimea di Crespadoro e nel 2017 sono stati donati 1.500 euro al progetto sociale “La scalata di Vittoria”, iniziativa in favore della piccola Vittoria di Lonigo, che ha rischiato di morire appena nata, perché il distacco della placenta non le ha permesso di respirare per un periodo. Quest’anno StrArzignano ha aiutato una realtà locale che da anni è impegnata a sostegno degli amici diversamente abili, supportandoli notte e giorno: la Casa Famiglia Peter Pan di Arzignano. Ricordiamo a tal proposito che chi volesse contribuire alla causa dell’associazione, che ha sede in via Venezia 29, può farlo contattando i seguenti recapiti: tel/fax 0444671380 – email: peterpan@codess.com – facebook Casa Famiglia Peter Pan – codice IBAN (BANCA BNL) IT93D0100502000000000220067.

Particolarmente soddisfatta la coordinatrice della Casa Famiglia, Elena Baggio, presente assieme ad alcuni residenti della Casa Famiglia. “Riceviamo questo assegno con grande felicità –ha detto- perché con quei soldi possiamo fare tante piccole cose per migliorare la vita degli ospiti. Vogliamo comprare un gazebo per la nostra struttura, per permettere loro di sedersi fuori e fare colazione. Ma anche comprare una pizza in più, per noi, è una grande cosa. Può sembrare normale per chiunque, ma nella vita dei residenti significa davvero vivere meglio”.

“Ancora una volta ringrazio gli organizzatori della StrArzignano –dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- perché non solo organizzano un evento sportivo che dà lustro alla nostra città, ma da sempre lo trasformano in solidarietà, quest’anno rivolta alla Peter Pan. Ringrazio anche i cittadini che partecipando hanno contribuito, in silenzio, a questa grande causa”.

“Anche se i numeri quest’anno non ci hanno sorriso” –aggiunge il presidente dell’Atletica Arzignano, Cristian Belloni- “siamo riusciti comunque a garantire l’assegno e questa è una grande vittoria. La concomitanza di manifestazioni nella giornata della StrArzignano ha provocato una diminuzione degli iscritti ma stiamo già lavorando per individuare una data migliore il prossimo anno, in modo da rendere più grande l’evento sportivo e di conseguenza l’impatto di solidarietà che avrà”.