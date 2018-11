ARZIGNANO – Il Comune mette a disposizione un tecnico forestale per le zone colpite dal maltempo

Il Comune di Arzignano ha risposto prontamente all’appello lanciato nei giorni scorsi da Anci Veneto. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Veneto aveva chiesto ai Comuni di fare squadra e condividere competenze e professionalità per poter compilare il “dossier maltempo” nel modo più preciso possibile e soprattutto blindarlo dal punto di vista formale. Ha deciso di mettere quindi a disposizione il proprio personale a sostegno delle amministrazioni del bellunese colpite dall’emergenza.

“Ci siamo subito mossi” -dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin. “Fra i nostri dipendenti vi è il dott. Davide Zorzanello dell’Ufficio Gestione Rifiuti, Tutela Territorio, Ambiente e Paesaggio. Si tratta di un professionista esperto forestale che con estrema competenza opera per il nostro Comune nel settore del green. Abbiamo chiesto la sua disponibilità e lui ha risposto positivamente alla nostra proposta, per cui, se fosse richiesto il suo aiuto, sarà a disposizione della task force che sta organizzando Anci Veneto per far fronte al disastro che ha colpito il patrimonio boschivo della montagna veneta, dal Bellunese all’Altopiano di Asiago”