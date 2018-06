ARZIGNANO – Il cabaret d’autore apre la rassegna “ARZIcomico!”

Ad Arzignano arriva un’estate all’insegna del cabaret d’autore, della comicità e del divertimento, con alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo. Si presenta con questo biglietto da visita “ARZIcomico! Domeniche di cabaret al giardino del Teatro Mattarello”, la nuova rassegna che accompagnerà le calde domeniche di luglio, curata e promossa da Theama Teatro in collaborazione con il Comune di Arzignano – Assessorato alla Cultura. Una sorpresa tutta da scoprire e da ridere per quattro serate, tutte a partire dalle 21.15 e ad ingresso gratuito, con spettacoli dalle battute graffianti che mettono da parte il politicamente corretto per una comicità, a volte, senza censure.

Si parte domenica 8 luglio, con “STRAPARLIAMONE” di Davide Stefanato e Paolo Favaro, un monologo comico che affronta con scanzonato divertimento i temi del vivere quotidiano, in uno show che è quasi un’allegra chiacchierata tra amici. “Mi piace parlare delle cose che amo, di quelle che quotidianamente vivo” dice Davide “non tratto i grandi temi per evitare di cadere nel qualunquismo, preferisco invece che la gente si riconosca in ciò che dico, mi piace ridere e far ridere sulle cose semplici, tutto sotto il comune denominatore della mia terra, del Veneto, al quale sono molto legato”.

Secondo appuntamento domenica 15 luglio con lo spettacolo “VISTI DA EST”, dove Ratko, la simpatica canaglia di Luca Klobas, chi segue il programma televisivo Zelig già lo conosce bene, metterà sotto la lente d’ingrandimento della satira, del paradosso e del nonsense, i vizi e le virtù di un Belpaese visto attraverso lo sguardo ironico di uno straniero.

Si proseguirà poi domenica 22 luglio con la comicità trasgressiva ed irriverente di Paolo Rozzi in “COLLÒDIENS”, una stand-up comedy che frantuma in maniera spudorata luoghi comuni e finti perbenismi, sparando su temi e idee che si possono pensare ma che nessuno ha il coraggio di esprimere: dai battesimi ai funerali, dai vegani a Gino Paoli, dagli asparagi ai criceti.

Dulcis in fundo, domenica 29 luglio “SONO UNA BIONDA, NON SONO UNA SANTA” con Laura Formenti che, armata solo di un microfono, farà ridere il pubblico con la sua stand up comedy fuori dagli schemi, parlando a ruota libera di ruoli sociali, sesso, politica e di tutte le cose che ci fanno arrabbiare.

E non finisce qui. Sempre nell’ambito della rassegna, è previsto un appuntamento libero e gratuito per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni: “INVITO A TEATRO”. Un campus di due pomeriggi, tenuto da Theama Teatro, che si terrà venerdì 20 e sabato 21 luglio, dalle 16 alle 19, per avvicinarsi al teatro e all’arte scenica, con accenni alla danza, al trucco e alla realizzazione dei costumi. Nato con l’intento di promuovere e divulgare la cultura teatrale e artistica, è un’occasione da non perdere per scoprire il proprio talento in un ambiente stimolante e creativo.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel giardino del Teatro Mattarello (Corso G. Mazzini, 22). In caso di maltempo, si sposteranno all’interno del Teatro stesso.