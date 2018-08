ARZIGNANO – Il Bonus Idrico ad Arzignano

L’iniziativa (che attua la deliberazione 897/2017/R/idr e l’allegato TIBSI) istituisce il bonus sociale per la fornitura idrica degli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, prevedendo, mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico.

“Si tratta di un nuovo importante strumento che va incontro alle fasce di popolazione economicamente più fragile” -dichiara il vicesindaco ed assessore al Sociale, Alessia Bevilacqua. “Invito i cittadini che rientrano nei parametri e che possono essere sollevati da un costo, di presentare domanda. Ricordo che saranno i CAF a raccogliere le richieste e inserirle successivamente nel sistema informatico nazionale al fine di ottenere il bonus idrico”.

“All’impegno dell’Amministrazione nel settore sociale” -dichiara il sindaco Giorgio Gentilin- “si aggiunge anche questo importante strumento di sollievo per i bilanci famigliari. L’acqua è un bene di prima necessità che comporta però dei costi. E’ giusto che le fasce più deboli della popolazione possano ottenere questo tipo di benefit”.

Per maggiori informazioni i cittadini possono rivolgersi oltre che al Comune, anche ai CAF autorizzati, alle sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori, agli sportelli di Acque del Chiampo Spa o consultare il sito di Acque del Chiampo, dove sono presenti, oltre alle informazioni, anche la modulistica necessaria per richiedere il bonus.

Ecco alcune informazioni estrapolate dal sito.

Che cos’è il Bonus Idrico?

Con la deliberazione 897/2017/R/idr e l’allegato TIBSI, l’Autorità dà attuazione al bonus sociale per la fornitura idrica degli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, prevedendo, mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico.

Gli aventi diritto all’agevolazione siano gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.

Gli utenti titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico.

Come si richiede?

Dove presentare la domanda

La richiesta del bonus sociale idrico deve essere presentata al proprio Comune di residenza (o eventualmente Caf autorizzati) congiuntamente a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica.

La richiesta di Bonus per il 2018 potrà essere presentata dal 1° luglio, ma consentirà comunque al richiedente di vedersi riconosciuto un ammontare una tantum a partire dal 1° gennaio .

La modulistica da utilizzare è, oltre che sul presente sito di Acque del Chiampo, sui siti internet: