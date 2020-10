Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Perosi ad Arzignano per recuperare un gattino rintanatosi in un tubo di scolo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno fatto uscire il micio aiutandosi con una prolunga e uno straccio. Il gattino è stato affidato ad una donna amante dei gatti della zona, che aveva dato l’allarme.