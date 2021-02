ARZIGNANO – I pompieri salvano Rocky, finito nel Chiampo

Questa mattina, alle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo il greto del torrente Chiampo a San Zeno di Arzignano per salvare Rocky, un cane che si trovava nell’alveo del torrente e impossibilitato a risalire per la pendenza verticale della sponda di oltre 4 metri. La segnalazione alla sala operativa del 115 da parte di passanti, che hanno sentito i guaiti del cane. I pompieri arrivati da Arzignano sono scesi nel torrente recuperando il bracco tedesco che si è fatto docilmente avvicinare. Il cane, in ottimo stato, è stato coccolato dal personale e portato in distaccamento. Il cinovigile arrivato nella sede dei vigili del fuoco ha provveduto alla lettura del chip, potendo cosi avvertire proprietari per il recupero dell’animale.