ARZIGNANO – I Marciatori Monte Ortigara donano un gazebo alla Casa Famiglia Peter Pan (video e interviste)

Un piccolo gesto che ha un grande significato per degli arzignanesi speciali, gli ospiti della Casa Famiglia Peter Pan. Mercoledì scorso hanno festeggiato un dono fatto loro dal Gruppo Marciatori Monte Ortigara che ha donato un grande gazebo posto vicino alla struttura di via Venezia 39.

I soldi per fare questo dono speciale sono quelli raccolti durante la “Lucciolata” organizzata lo scorso venerdì 17 maggio ad Arzignano. La “Lucciolata” è un appuntamento classico degli amanti dello sport e in particolare della marcia. 350 persone vi hanno partecipato, camminando per 7 km lungo un percorso suggestivo fra le colline di Arzignano.

Il Gruppo Marciatori ha deciso di acquistare per la casa famiglia un grande gazebo, che servirà agli ospiti per sedersi all’ombra, fare colazione e stare assieme all’esterno della struttura.

Peter Pan, lo ricordiamo, è una realtà locale che da anni è impegnata a sostegno degli amici diversamente abili, supportandoli notte e giorno.

Al momento di festa non hanno mancato il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua che ben conosce la Peter Pan grazie al lavoro svolto come assessore al Sociale per tanti anni e l’attuale assessore Valeria Dal Lago.

“Abbiamo fatto questa manifestazione a scopo benefico –ha dichiarato Beatrice Alloro del Gruppo Marciatori Monte Ortigara- cercando di donare qualcosa di utile ad una realtà associativa arzignanese. Abbiamo chiesto alla Peter Pan di che cosa avessero bisogno e ci hanno detto che mancava un gazebo. Siamo veramente soddisfatti di aver esaudito questa loro richiesta”.

“Una bellissima iniziativa”, dichiara il sindaco ed assessore allo Sport, Alessia Bevilacqua. “L’Amministrazione Comunale ringrazia i marciatori per le loro attività, che favoriscono il movimento e il benessere quotidiano per la nostra comunità ma soprattutto perché hanno dimostrato attenzione al territorio con questo dono”.

“La Peter Pan – aggiunge l’assessore al Sociale, Valeria Dal Lago– è una realtà consolidata che da molti anni opera ad Arzignano aiutando i ragazzi in difficoltà e le famiglie. Un grazie di cuore ai marciatori. Divertendosi e facendo movimento hanno pensato al bene del prossimo e dei cittadini che hanno più bisogno”.

Ricordiamo a tal proposito che chi volesse contribuire alla causa dell’associazione, che ha sede in via Venezia 29, può farlo contattando i seguenti recapiti: tel/fax 0444671380 – email: peterpan@codess.com – facebook Casa Famiglia Peter Pan – codice IBAN (BANCA BNL) IT93D0100502000000000220067.