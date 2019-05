ARZIGNANO – I Consiglieri eletti: Marcigaglia il più votato, bene Sartori, Beschin, Masiero e Dal Molin (non eletto)

Sono stati resi noti i nomi dei consiglieri eletti ad Arzignano dopo le elezioni di domenica 26 maggio che hanno portato Alessia Bevilacqua alla carica di primo cittadino con quasi il 55% dei voti.

Guardano le preferenze spiccano i nomi di Enrico Marcigaglia (LEGA SALVINI LIGA VENETA) che ha ottenuto 241 preferenze (il più votato).

Seguono Anna Sartori (212 preferenze per la lista Pasetto sindaco) che viene eletta. Non bastano le 205 preferenze a Luca Dal Molin della lista Fare Meglio Pasetto Sindaco, che non porta in consiglio dei rappresentanti.

Buoni risultati per Daniele Beschin (LEGA SALVINI LIGA VENETA) con 178 preferenze, Riccardo Masiero (Liga Siamo Veneto) con 168 preferenze, Michele Carlotto (Pasetto Sindaco) con 158 preferenze, Giovanni Lovato (Giorgia Meloni Fratelli d’Italia) con 153 preferenze e Valeria Dal lago (Lista Civica Giorgio Gentilin) con 140 preferenze, tutti eletti.

Ecco l’elenco dei nuovi consiglieri di Arzignano:

SINDACO: ALESSIA BEVILACQUA

MAGGIORANZA

Enrico MARCIGAGLIA (LEGA SALVINI LIGA VENETA)

Daniele BESCHIN (LEGA SALVINI LIGA VENETA)

Giulia MASTROTTO (LEGA SALVINI LIGA VENETA)

Maddalena ZORZIN (LEGA SALVINI LIGA VENETA)

Guglielmo DAL CEREDO (LEGA SALVINI LIGA VENETA)

Giovanni FRACASSO (AL CENTRO PER BEVILACQUA IO SCELGO ARZIGNANO)

Nicola STECCANELLA (AL CENTRO PER BEVILACQUA IO SCELGO ARZIGNANO)

Riccardo MASIERO (LIGA SIAMO VENETO)

Valeria DAL LAGO (LISTA CIVICA GIORGIO GENTILIN)

Giovanni LOVATO (GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA)

OPPOSIZIONE

Alessia PASETTO (FARE MEGLIO PASETTO SINDACO – PASETTO SINDACO – LISTA CIVICA NUOVA ARZIGNANO PASETTO SINDACO)

Anna SARTORI (PASETTO SINDACO)

Michele CARLOTTO (PASETTO SINDACO)

Mattia PIEROPAN (LISTA CIVICA NUOVA ARZIGNANO PASETTO SINDACO)

Giuseppe CAZZOLA (UN’ALTRA ARZIGNANO – DEMOCRATICI EUROPEI PER ARZIGNANO – IL FUTURO CON NOI! CAZZOLA SINDACO)

Nicolò STERLE (FORZA ITALIA BERLUSCONI PER STERLE – IMPEGNO PER ARZIGNANO STERLE SINDACO)