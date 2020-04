ARZIGNANO – I buoni spesa per famiglie in difficoltà

BUONI SPESA per persone in difficoltà economicaIl sindaco Alessia Bevilacqua: “I cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid-19, possono accedere all’erogazione di buoni spesa che consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso alcuni negozi ubicati ad Arzignano”.

L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago: “In questa emergenza faremo il massimo per aiutare i nostri concittadini e soprattutto le fasce più deboli che proprio in questi momenti rischiano di trovarsi maggiormente in difficoltà. NESSUNO SARA’ SOLO”

In merito agli aiuti sociali per l’emergenza Coronavirus sono stati stanziati 135 mila euro. In Giunta è stata decisa la modalità di distribuzione di questo contributo che avverrà con buoni spesa. “A tal fine -aggiunge l’assessore Dal Lago- sono impiegati tre assistenti sociali comunali che rispondono alle richieste inviate via mail o telefonicamente”



I Buoni spesa saranno così ripartiti :



Per ogni settimana



€ 70 per nuclei composti da una 1 sola persona

€ 120 per nuclei composti da 2 persone

€ 150 per nuclei composti da 3 persone

€ 180 per nuclei composti da 4 persone

€ 200 per nuclei composti da 5 o più persone

CHI CONTATTARE ?



Gli interessati dovranno contattare telefonicamente i seguenti recapiti

(ufficio Sociale Comune Arzignano)



0444/476644

0444/476623

0444/476639



dal lunedì al venerdì (ore 10:00 – 12:00)

oppure inviare una richiesta via e-mail :

sostegnoalimentare@comune.arzignano.vi.it

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti:

a) essere residenti ad Arzignano e regolarmente soggiornanti;

b) far parte di un nucleo familiare particolarmente esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ed essere in stato di bisogno;

c) avere patrimonio non superiore ad € 2.565,05 (pari a 5 volte il trattamento Mimino INPS) nei conti correnti postali o bancari, propri e del proprio nucleo familiare, non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari immediatamente smobilizzabili;

d) non percepire ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione, forme di integrazione al reddito REI/RDC, Cassa Integrazione.