ARZIGNANO – Grave incidente sulla Provinciale delle Tezze, traffico in tilt

Grave incidente nel tardo pomeriggio (ore 18.00) lungo la provinciale che collega Arzignano a Trissino in località Costo. Una Fiat Punto condotta da una donna di 63 anni residente ad Arzignano (T.A.)ha svoltato a sinistra in direzione Costo. Dalla parte opposta sopraggiungeva una motocicletta condotta da G.P. 46enne di Arzignano. Nel violento impatto il motociclista è stato sbalzato e ha riportato diverse contusioni e fratture anche scomposte. È stato portato in ospedale in serie condizioni. Sul posto tre pattuglie della polizia locale di Arzignano per regolare il traffico. Pesanti disagi alla circolazione