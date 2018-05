ARZIGNANO – Giornata del Naso Rosso, sabato tutti in piazza con i clown

Sabato 19 Maggio torna la Giornata Nazionale del Naso Rosso e i Clown Volontari di ArziVip coloreranno Piazza Libertà ad Arzignano, dalle ore 10 alle 19, per promuovere la loro Missione della Gioia. “METTICI IL NASO…. FAI NASCERE UN SORRISO!”. E’ questo il loro slogan e ancora una volta, per il quattordicesimo anno di fila cercheranno di farlo in piazza ad Arzignano. Ad accogliervi in piazza con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore ci saranno i clown di Arzivip, appartenenti alla Federazione VIP ViviamoinPositivo Onlus, con il loro camice di VIP Italia con la scritta Viviamo in Positivo sulla schiena, colletto rosso e maniche rigate (bianche e verdi / bianche e gialle) e il tesserino identificativo. Assieme a oltre 4400 volontari clown VIP delle 57 associazioni federate a VIP ITALIA Onlus portano la vitamina del sorriso negli ospedali e nelle case di riposo in tutta Italia. L’assessore al Sociale del Comune di Arzignano, Alessia Bevilacqua: “Invito tutta la cittadinanza a partecipare e contribuire perché i volontari di ARZIVIP sono impegnati 365 giorni all’anno con il loro efficace, originale e lodevole impegno per far sorridere chi ne ha bisogno, in particolare i più piccoli.. per ringraziare e conoscere questi simpatici amici pronti a donare tempo a chi ha bisongo per ritrovare gioia e la forza della positività.” La Giornata del Naso Rosso è l’unico appuntamento di piazza per raccogliere i fondi per i progetti della Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia Onlus. I progetti finanziati dalla giornata del naso rosso sono:

PROGETTO FORMAZIONE: Corsi specialistici e avanzati di formazione per i 4400 volontari clown VIP per la formazione dell’anno successivo.

PROGETTO MISSIONI : Missioni clown organizzate dai volontari clown VIP nei paesi in via di sviluppo

PROGETTO SENSIBILIZZAZIONE: Ogni anno si sostiene la sensibilizzazione al Vivere in Positivo e alla testimonianza del volontariato clown attraverso una adeguata campagna di comunicazione e la stampa di circa 20.000 copie di un giornalino “VIP CLOWN NEWS” che viene distribuito gratuitamente ai pazienti delle strutture socio sanitarie convenzionate.

PROGETTO SCUOLE: progetti/percorsi organizzati dai volontari clown VIP in collaborazione con le scuole.

Sabato 19 maggio in piazza della Libertà ad Arzignano dalle 10.00 alle19.00 con balli, giochi, infopoint, truccabimbi, palloncini e spettacolo per bambini dalle ore 16.30