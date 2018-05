ARZIGNANO/MALO – Gemellaggio con Città della Speranza, grande festa in città

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Musica live e magia per celebrare il 13esimo anno di gemellaggio tra la Città di Arzignano e Fondazione Città della Speranza. L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Tris Car Club con la collaborazione del Comune di Arzignano e della Pro Loco, è per sabato 12 maggio al Teatro Mattarello.

Dalle 18.30 alle 20 vi sarà l’intrattenimento live con la musica de “I Kafè” e “Tocco al Cuore”. Seguirà, tra le 20.30 e le 21.30, l’esilarante spettacolo di magia e illusionismo “Daniel Magik Show”.

“Con questa iniziativa vogliamo sottolineare come la sinergia tra le parti sia stata proficua nel corso degli anni e sempre in favore della ricerca scientifica in ambito pediatrico – commenta Stefano Asola, presidente del Tris Car Club e consigliere di Città della Speranza –. Idee e progetti si possono sviluppare solo assieme. Il fatto che l’amministrazione comunale si sia dimostrata sensibile alla causa della Fondazione, e quest’ultima sia attenta al territorio, rafforza anche il rapporto di apertura e fiducia verso la cittadinanza”.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per eventuali informazioni, contattare Stefano Asola al 380 7221601.