ARZIGNANO – Forza Nuova in Consiglio. Beschin: “Sarò tra la gente”

L’ultradestra entra nel consiglio comunale di Arzignano. Daniele Beschin coordinatore provinciale di Forza Nuova, candidato per la Lega Salvini, è stato il secondo più votato delle liste in appoggio ad Alessia Bevilacqua, vincente al primo turno e nuovo sindaco della città.

“E’ una grande soddisfazione – recita un comunicato stampa della Segreteria provinciale di Forza Nuova – che raccoglie così un importante riconoscimento all’assidua attività in tutto il territorio vicentino a fianco dei cittadini e in difesa dei loro diritti. La scelta del movimento di non presentare una propria lista, ma di schierare il proprio leader nel partito di Salvini, è stata ragionata e presa con convinzione sulla base della condivisione dei programmi presentati dal sindaco Bevilacqua verso cui Beschin ha sempre nutrito stima e fiducia. Non un accordo tra partiti dunque, ma un patto programmatico tra persone di buonsenso. Una fiducia che è stata ricambiata sin da subito da Alessia Bevilacqua che con coraggio e senza alcun timore di facili pregiudizi, ha voluto nel proprio progetto anche le idee e le battaglie per le quali Beschin si è sempre battuto”.

“Sono molto felice per questo risultato in primis perché Arzignano ha un ottimo sindaco, con delle reali capacità e sensibile ai bisogni della gente” – dichiara Beschin – “sono grato ad Alessia per avermi permesso di essere al suo fianco in questa battaglia in cui sia lei che io, per motivi diversi, siamo stati bersaglio di calunnie da parte di altri schieramenti che evidentemente preferiscono concentrare le loro energie per gettare fango sugli altri, piuttosto che cercare soluzioni per migliorare la città che amiamo. Alessia non ha mai avuto esitazioni e ha sempre tirato dritto. Non era scontato e in questa amministrazione avrà tutta la mia fedeltà e il mio impegno per un grande lavoro insieme.”

“In tanti mi hanno dato fiducia per le ragioni che sono alla base del mio impegno politico e per le quali combatterò felice di poter tradurre le nostre proteste in proposte in un contesto istituzionale” – conclude Beschin – “lavorerò con massima apertura al dialogo, ma senza sconti e tutti ci dovranno ascoltare, perché io ed il mio movimento abbiamo solo uno scopo: il bene della nostra gente”.