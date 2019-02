ARZIGNANO – Finto giubbetto esplosivo in biblioteca, denunciato 15enne

Il ragazzino di 15 anni che giovedì scorso si è reso protagonista dell’inquietante episodio del finto giubbetto esplosivo in Biblioteca Bedeschi, è stato denunciato per procurato allarme alla Procura dei Minori. Il 15enne era entrato in biblioteca con addosso il finto giubbetto esplosivo, da lui stesso creato, per una bravata. Ma ha ovviamente scatenato il panico nelle sale. Il giovane è stato segnalato anche ai servizi sociali di Arzignano.