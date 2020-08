Arzignano – Fiaccolata per Angela, intanto il pirata è in carcere

Fiaccolata per ricordare Angela, la quindicenne uccisa da un pirata della strada domenica sera a Castello di Arzignano, questa sera a partire dalle 20,30 con partenza dal parco Giuriolo in via Pozzetti a Castello. I funerali della ragazza si terranno invece venerdì alle 10 nella Chiesa Arcipretale di Castello. Per la fiaccolata di stasera gli organizzatori ricordano l’obbligo della mascherina, ci sarà la possibilità di lasciare un messaggio personale per la famiglia della giovane, così duramente colpita da un lutto che ha investito non solo la frazione arzignanese ma la valle del Chiampo tutta.

Intanto si trova in carcere al San Pio X con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso il 54 enne del luogo accusato di aver investito la ragazza e di essere poi fuggito senza soccorrerla. L’uomo, che non si è consegnato spontaneamente nonostante gli appelli a costituirsi da parte di autorità, amministratori, forze dell’ordine e gente comune, è stato individuato dai Carabinieri per via di uno specchietto danneggiato nell’impatto con la ragazza.