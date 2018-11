ARZIGNANO – Festa del Ringraziamento più grande

La Prima Giornata del Ringraziamento della zona Agno Chiampo porterà in città centinaia di agricoltori

Anche quest’anno gli agricoltori di Arzignano si apprestano a celebrare la ricorrenza del Ringraziamento. Domenica 11 novembre, festa di San Martino, tradizionale data di fine della stagione agratia, gli agricoltori di Coldiretti delle sezioni unite delle Valli Agno e Chiampo si ritroveranno per questo tradizionale appuntamento. Si tratta della 68esima festa provinciale ma per la neonata sezione Agno-Chiampo è la Prima Festa del Ringraziamento e in virtù di questa unione quest’anno gli agricoltori chiamati a raccolta saranno ben 950, un’autentica felice invasione.

Alle 9.30 è previsto il raduno delle macchine agricole in Piazza Marconi ad Arzignano.

Alle 10.30 si terrà la Santa Messa al Duomo di Ognissanti con la presentazione dei prodotti della nostra Terra.

Alle 11.30 vi sarà la Benedizione e la sfilata delle macchine ed attrezzi agricoli davanti al Duomo mentre alle 12.30 seguirà il pranzo sociale alla Trattoria 2 FORNI di San Zeno di Arzignano.

“La Festa del Ringraziamento si tiene nel cuore di Arzignano e sono fiero del fatto che tanti operatori del settore agricolo vi parteciperanno” -dichiara l’assessore all’Agricoltura Riccardo Masiero. “Sappiamo che Arzignano ha una forte tradizione industriale ma rimane forte anche la sua vocazione agricola. Conto, per domenica 11 novembre, in una partecipazione larga delle famiglie e dei giovani. Sarà anche l’occasione per anticipare le festività natalizie”.

“Sono più che orgoglioso che entrambe le vallate si ritrovino e ringrazio l’Amministrazione di Arzignano che ha risposto e ci è vicina” dichiara Angelo Sartori, presidente della Coldiretti della Vallata del Chiampo. “La festa del ringraziamento è nata per ringraziare il Signore per i prodotti della nostra terra e quest’anno siamo più felici di festeggiare in così tanti. Siamo anche molto motivati per l’impegno che stiamo mettendo e che sta mettendo Coldiretti a fianco di cittadini e amministrazioni, oggi più che mai per difendere e promuovere i prodotti del nostro Paese”.