ARZIGNANO – Festa degli Alberi: consegnate 200 piante tipiche agli alunni

La Festa degli Alberi anche quest’anno è giunta puntuale ad Arzignano. Quest’anno sono state coinvolte le scuole primarie “Antonio Giuriolo” di Castello con tutte le cinque classi e le terze della scuola “A. Fogazzaro” di C.so Mazzini. L’adesione alla manifestazione ha coinvolto circa 200 alunni delle scuole elementari e il relativo personale docente. Ai bambini sono stati distribuiti 200 piante certificate provenienti dal Vivaio regionale di Veneto Agricoltura di Montecchio Precalcino (Vi).

“La festa degli alberi è un giorno speciale per i bambini” – commenta l’assessore Laura Ziggiotto – “la consegna delle piante ad ogni bambino non è un semplice rito, ma un gesto di responsabilità, di coscienza civica e rispetto per l’ambiente, il nostro territorio e la nostra città”.

L’assessore Ziggiotto, presente alla giornata della manifestazione, ne spiega lo svolgimento: “I bambini durante la festa propongono canti, poesie e cartelloni a tema preparati in classe con le maestre, svolgono giochi a tema sull’importanza degli alberi con gli animatori ambientali e imparano l’importanza vitale e l’amore per gli stessi.

L’albero infatti è il simbolo della vita, della forza e della saggezza. Al termine dei giochi gli animatori spiegano come si pianta un albero e poi ne consegnano uno a ciascun bambino. Così ogni bimbo può metterlo a dimora nel giardino di casa o presso nonni, parenti e amici e prendersene cura”.

La giornata di Arzignano tradizionalmente si svolgono nel mese di maggio e quest’anno è stata festeggiata ieri lunedì 28 maggio, con la partecipazione entusiasta e preparata di alunni e maestre. Gli alberi, circa 200, scelti tra specie “autoctone”, ovvero tipiche e in equilibrio con l’ambiente nostrano di bassa collina e pianura, quali frassini, querce farnie, carpini bianchi, noccioli e aceri campestri cresceranno insieme ai loro piccoli custodi ed andranno ad arricchire il patrimonio arboreo della città e della valle.