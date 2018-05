ARZIGNANO – Fermato un altro camionista con cronotachigrafo taroccato

“Tolleranza zero con chi è scorretto. Con chi, manomettendo strumenti essenziali per la sicurezza delle persone, mette a rischio la vita di altri conducenti di veicolo e danneggia economicamente le aziende e gli autotrasportatori che rispettano la legge. Mi complimento quindi con la Polizia Locale che non abbassa la guardia su queste odiose e pericolose abitudini”.

Così il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin commenta l’ennesimo caso di camionista fermato e sanzionato per aver manomesso il cronotachigrafo, strumento essenziale per il controllo della velocità media e delle ore di guida, quindi per la sicurezza dello stesso e degli altri conducenti di veicoli.

Durante uno dei controlli stradali da parte della Polizia Locale del Distretto Vicenza Ovest, a contrasto della circolazione irregolare dei mezzi dedicati all’autorasporto, lo scorso 23 maggio poco prima delle 11, gli agenti hanno notato in circolazione un autoarticolato IVECO con targa rumena in via 5a Strada (zona industriale). A controllo del cronotachigrafo lo stesso mezzo, dai dati, risultava fermo.

E’ scattato quindi un controllo accurato del veicolo, con il rinvenimento di una calamita, che era stata posizionata nel dispositivo trasmissione dati, alterando gli stessi.

Il conducente M.V. rumeno di 44 anni, è stato sanzionato con 1.698 euro di sanzione e con il ritiro della patente per 15 giorni.

Tali sanzioni devono essere pagate immediatamente sul posto in caso di mezzo con targa non italiana. Poco dopo, quindi, è arrivato sul posto il delegato di una ditta italiana per cui stava facendo il trasporto, che ha provveduto immediatamente al saldo della sanzione di 1698 euro.