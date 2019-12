VENETO – Fermato ubriaco da guinnes dei primati

ARZIGNANO (Vicenza) – Un uomo di 39 anni residente a Chiampo è stato fermato dagli agenti di polizia locale di Arzignano dopo un incidente avvenuto in via IV Martiri mercoledì alle 17 circa. Fortunatamente non vi è stato alcun ferito, ma il tasso alcolemico rilevato dopo un controllo con l’etilometro, hanno quasi choccato gli stessi agenti. Ben 5.12 mg/l, vale a dire più di dieci volte il limite consentito. Un livello tale da poter mandare in coma etilico una persona. Raramente sono stati rilevati livelli così alti nel mondo. La notizia completa è riportata nell’edizione odierna del Corriere del Veneto.

L’uomo, M.A. residente a Chiampo, era alla guida di una Fiat Punto e procedeva zigazagando. Un altro automobilista -scrive il Corriere- alla guida di un’Audi A6, N.T, 43enne di Nogarole, notandolo, ha aspettato il momento opportuno per superarlo. Poco dopo, fermatosi in colonna, si è accorto che un’auto lo stava tamponando. Si è aggrappato al cruscotto ed ha subito il colpo.

Sul posto sono arrivati gli agenti del distretto Vicenza Ovest di Arzignano.

Fortunatamente lo scontro non ha causato feriti poiché il veicolo che stava arrivando procedeva in prima e il conducente non riusciva nemmeno ad ingranare la seconda.

Il 39enne è stato sottoposto al test con il sorprendente risultato di 5.12 mg/l.

Gli agenti hanno chiamato i genitori dell’uomo che sono arrivati per prelevarlo. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato d’ebbrezza, è stato multato e l’auto è stata confiscata.