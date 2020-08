Arzignano- È un carrozziere il pirata della strada che ha ucciso Angela

È un carrozziere ed ha ammesso le proprie responsabilità il 54enne Luciano Vaccari di Chiampo, il pirata dell’incidente che l’altra sera è costato la vita a Angela Vignaga 15 enne che era a spasso con il cane. L’uomo che si trova in carcere ha una carrozzeria a Chiampo ed era a bordo di una Fiat Panda di colore bianco. Dopo una attenta analisi delle telecamere della zona è stato inizialmente possibile individuare l’auto e poi ricostruire passo dopo passo gli spostamenti del veicolo stesso. A quel punto si è andati a colpo sicuro nell’individuare il colpevole grazie ai Carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza, del nucleo operativo della compagnia di Valdagno e con ausilio della tenenza di Montecchio e di Arzignano e con Polizia locale di Arzignano. L’uomo ha ammesso le sue responsabilità sostenendo di non ricordare i particolari dell’episodio.L’autovettura una Fiat Panda che l’uomo aveva provveduto a sistemare per i danni conseguenti all’impatto è stata posta sotto sequestro. Il fermo è per omicidio stradale, omissione soccorso e fuga. La notizia del fermo è stata data alla famiglia.