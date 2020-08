ARZIGNANO e TRISSINO – Colpite aziende, impianti sportivi e centinaia di abitazioni: vigili del fuoco al lavoro (VIDEO)

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per la tromba d’aria che nel pomeriggio di sabato ha colpito Arzignano, Trissino e altri comuni del vicentino, i quali hanno provocato ingenti danni per il vento e la pioggia. Interessate centinaia di abitazioni e qualche decina di aziende e impianti sportivi. Le operazioni di soccorso vedono impegnate nella sola cittadina di Arzignano 15 squadre, con personale proveniente oltre che dal comando berico, da Venezia, Belluno, Treviso, Padova e Rovigo. Nella giornata odierna stanno proseguendo tutti gli interventi per la messa in sicurezza delle coperture con la rimozione degli elementi pericolanti e la copertura con teli di nylon, operazioni di soccorso che impegnano il personale per diverse ore. I funzionari tecnici dei vigili del fuoco hanno eseguito sopralluoghi nelle scuole e negli edifici pubblici e nelle chiese lesionate per la pianificazione delle operazioni. Alle 15:00 di lunedì i vigili del fuoco hanno eseguito 252 interventi da sabato pomeriggio alle 15:30, rimangono da evadere 143 interventi. Altri 145 interventi sono stati valutati e chiusi in quanto risoltosi nel frattempo.

Ad Arzignano già pronta modulistica e procedure per chiedere i danni, il contributo del vicesindaco Enrico Marcigaglia