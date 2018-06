ARZIGNANO- È il momento di Note d’Estate 2018

Venerdì 22 giugno alle ore 20.45 presso il Teatro Mattarello di Arzignano si apre la quarta edizione della rassegna concertistica “Note d’Estate” organizzata dal maestro Davide Xompero. Programma d’eccezione, che vede l’esecuzione dei celebri “Quadri da un’esposizione” di Modest Mussorgskij, dello struggente quartetto “Crisantemi” di Giacomo Puccini e del “Divertissement” di Jacques Ibert. Il quartetto di Puccini è una delle sue pochissime opere strumentali e, come racconta egli stesso, fu composto in una sola notte nel 1890 in memoria del Duca di Savoia. Il “Divertissemet” nasce come musica di scena per una commedia di Labiche “Un cappello di paglia d’Italia”, che sarà poi adattato per il grande schermo da René Clair come “Un cappello di paglia di Firenze”.

“Si tratta di una classica ormai per l’estate arzignanese” dichiara l’assessore alla Cultura, Mattia Pieropan. “Classica anche perché giovani artisti con solida formazione e di fama non solo locale, si cimentano in brani di grandi autori del passato, da Puccini a Mussorgskij, spaziando dalla musica da camera a generi più contemporanei. Un’occasione non solo per godersi le sere d’estate in compagnia, ma anche per immergersi nella magia della musica d’autore”.

Genere che affonda le sue radici già nel periodo barocco, il divertimento si riconosce per la sua natura parodistica e non mancano, infatti, le citazioni più disparate, dai valzer viennesi, elementi di blues e di jazz e perfino la Marcia nuziale di Mendelssohn dal Sogno di una notte di mezza estate. I “Quadri da un’esposizione” di Mussorgskij, omaggio alle opere del suo caro amico architetto e pittore prematuramente scomparso Victor Hartmann, sono forse uno dei lavori più noti del compositore russo e indubbiamente un caposaldo della letteratura pianistica e sinfonica, grazie ai vari arrangiamenti che ne sono stati fatti nel corso degli anni, il più famoso di tutti, sicuramente, quello di Maurice Ravel. La versione che verrà eseguita dall’orchestra da camera “La Piccola Orchestra” diretta dal Carlo Benedetto Cimento, è quella per orchestra da camera e il pubblico avrà modo di passeggiare fisicamente attraverso questa esposizione grazie alle opere di undici diversi artisti, che hanno reinterpretato le opere di Hartmann.

Venerdì 22 giugno

Ore 20.45 Teatro Mattarello

La Piccola Orchestra

Carlo Benedetto Cimento direttore

Giovedì 5 luglio

Ore 20.45 Chiesetta di San Bartolomeo

Duo Giacomin – Volpato

Enrico Giacomin flauto

Eleonora Volpato arpa

Sabato 14 luglio

Ore 20.45 Rocca del Castello

Duo Balboni – Kukleva

Enrico Balboni violino

Natalia Kukleva pianoforte

In caso di maltempo presso la Chiesetta di San Bartolomeo

Sabato 21 luglio

ore 20.45 Parco di Villa Brusarosco

Rovereto Wind Orchestra

Andrea Loss direttore

In caso di maltempo presso il Teatro Mattarello