ARZIGNANO – E’ il momento della Festa dello Sport

Torna ad Arzignano, cometradizione, la Festa dello Sport. L’appuntamento, per tutti gli appassionati disport è per mercoledì 6 giugno alle ore 20:00 allo stadio T. Dal Molin, in ViaConsolini ad Arzignano per una serata con protagonisti gli sportivi diArzignano (caso maltempo al Palatezze).

Il ritrovo per le associazionisportive e gli atleti è previsto per le 19.30 e l’inizio manifestazioneprevisto per le ore 20:00.

“Invito tutta la cittadinanza a partecipare” dichiaral’assessore allo Sport, Nicolò Sterle. “Inizieremo con la sfilata delleassociazioni sportive cittadine per poi dare spazio alle premiazioni degliatleti che si sono contraddistinti nella stagione sportiva 2017/2018 ed hannodato orgoglio alla nostra comunità a livello provinciale, regionale e nazionale.Ci sarà anche uno spazio per il riconoscimento di due figure storiche delloSport cittadino”.

“Siamo orgogliosi delle società sportive e gli atleti di Arzignano cheanche quest’anno hanno portato lustro con risultati incredibili” -dichiara il sindaco Giorgio Gentilin.“Non posso citarle una a una perché l’elenco sarebbe lunghissimo e per questoinvito le famiglie a venire al Dal Molin, per vivere assieme questo momento difesta. Ricordo il ruolo educativo fondamentale delle società, impegnatequotidianamente a formare i nostri giovani atleti insegnando loro le regoledello sport pulito e corretto”.

Inizialmente sarà il turnodella sfilata delle associazioni sportive cittadine che percorreranno la nuovapista di atletica recentemente ricostruita e poi sarà dato spazio allepremiazioni dei risultati di spicco degli atleti e delle associazioniconseguiti nella stagione sportiva 2016/2017.

Ci sarà anche un momentodedicato alla consegna di un riconoscimento particolare a due figure sportiveche da anni sono fondamentali per lo sport della Città del Grifo. Un modo, perl’Amministrazione Comunale, di ringraziare ancora una volta chi si impegna perinostri ragazzi e promuove lo sport corretto e sano in Città.