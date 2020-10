Arzignano e dintorni – Raffica di sequestri di mazze e coltellacci

I Carabinieri della Compagnia di Valdagno nella mattinata odierna hanno sviluppato attività di polizia giudiziaria nel settore delle armi. Le stesse hanno permesso di rinvenire armi bianche sottoposte a sequestro. I militari hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni di 8 soggetti di origine indiana nei Comuni di Arzignano, Chiampo, Zermeghedo, Trissino e Brogliano ed hanno sequestrato 9 bastoni e alcuni coltellacci. L’operazione è scattata in seguito ad alcuni episodi di rissa ed aggressione avvenuti in zona che vedevano come protagonisti cittadini indiani. I possessori delle armi, di età compresa fra 21 e 40 anni, sono 8 e sono stati tutti denunciati per possesso di armi