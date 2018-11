ARZIGNANO – Droga a fiumi in ValChiampo: arrestati due trafficanti

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Tra ieri e lunedì ad Arzignano, nell’ambito di un’attività antidroga finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti nel centro cittadino, i militari della stazione locale dei Carabinieri, hanno effettuato una serie di perquisizioni su veicoli e in abitazioni, a carico di soggetti sospettati di essere collegati agli ambienti dello spaccio.

Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente: 10,8 chili di capsule di papavero da oppio, 400 grammi di oppio, 940 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, bilancini e materiale per il confezionamento dello stupefacente e 3 telefoni cellulari.

I militari hanno quindi arrestato in flagranza di reato di Bhatia Sandeep, 33enne indiano, sposato, operaio, incensurato, regolare in Italia e Singh Parvinder,32enne indiano, residente ad Arzignano, celibe, operaio, pregiudicato, regolare in Italia.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria che procederà al giudizio con rito direttissimo nei prossimi giorni.