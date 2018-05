ARZIGNANO – Domani le premiazioni delle “Olimpiadi del Clima” in Acque del Chiampo

Anche quest’anno il Consorzio A.Ri.C.A. è promotore di un’iniziativa finalizzata a sensibilizzare i

giovani d’oggi sui problemi ambientali. Il progetto interamente promosso da A.Ri.C.A. che da

oramai cinque anni viene proposto alle scuole secondarie di primo grado chiamato le “Olimpiadi

del Clima” . Si tratta di un percorso didattico che accompagna i ragazzi dando loro delle linee guida in materia di educazione ambientale mirato sui cambiamenti climatici e sulla loro connessione con il ciclo dell’acqua. Il tutto partendo dai ragazzi, poiché sono proprio le “generazioni future” ad essere

maggiormente interessate a quella che da più parti è stata definita “la più grande sfida che

l’umanità si sia mai trovata ad affrontare in modo collegiale”! E’ con questo impegno che A.Ri.C.A. ha coinvolto gli istituti comprensivi ricompresi nel territorio servito dal sistema collettore.

Per la quinta edizione, hanno accolto l’invito ben 9 istituti per un totale di 41 classi, coinvolgendo

complessivamente 874 ragazzi distribuiti fra le classi prime, seconde e terze. Di questi istituti

31 hanno consegnato un progetto finale e sono stati: I.C. Arzignano 1, I.C. Arzignano 2 G. Parise

per il plesso di Montorso, I.C. A. Faedo di Chiampo, I.C. D. Alighieri di Cologna Veneta, I.C.

Ungaretti sedi di Altissimo e San Pietro Mussolino, I.C. C. Ridolfi di Lonigo, I.C. Montebello

Vicentino sedi di Montebello Vicentino e Gambellara, e I.C. A. Frank Montecchio Maggiore 1. Successivamente agli interventi è stata consegnata agli insegnanti una breve guida pratica per la

valutazione delle emissioni di CO2 degli studenti, legata principalmente alle attività di

riscaldamento delle abitazioni, all’utilizzo di energia elettrica e ai trasporti casa-scuola completa di

una scheda di individuazione delle possibili conseguenze legate al ciclo dell’acqua. Con l’ausilio di

questa guida gli insegnanti sono stati in grado di trasferire agli alunni le modalità con cui effettuare

tale auto-valutazione delle proprie emissioni di gas serra.

L’attività delle Olimpiadi del Clima oltre a proporre questi incontri formativi, svolti da esperti

direttamente presso gli istituti, dà la possibilità ai ragazzi di toccare con mano gli argomenti

proposti e le annesse problematiche. Quest’anno inoltre è stato chiesto loro uno sforzo in più rispetto alle precedenti edizioni; l’idea proposta ai ragazzi, colta da loro con molto entusiasmo, è stata di rivedere le Olimpiadi del Clima in chiave artistica in ogni sua forma d’espressione.

Proprio l’aspetto artistico sarà uno dei principali criteri di valutazione dei progetti che poi verranno

premiati durante l’evento finale che anche quest’anno sarà presso la sede di Acque del Chiampo

Spa domani mattina. La premiazione vedrà l’assegnazione di un premio del valore di 1.000 euro per l’istituto che avrà presentato il miglior progetto, altri due premi di 700 euro ciascuno per i due miglior progetti che si distingueranno proprio per aver dato una particolare lettura artistica al proprio elaborato. Inoltre sarà riconosciuto un premio di 500 euro a tutti gli istituti che comunque hanno consegnato almeno un elaborato.

Durante l’evento finale sarà il Presidente di A.Ri.C.A. Antonio Mondardo a presentare e premiare

gli elaborati dei ragazzi assieme al presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo Giorgio

Gentilin e al Consigliere Delegato di Acque del Chiampo Spa Andrea Pellizzari.