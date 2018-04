ARZIGNANO – Dieta e Parkinson: moda o terapia?

Pensare che l’alimentazione sia poco importante nella persona colpita da Malattia di Parkinson è non soltanto riduttivo ma anche sbagliato. E’, infatti, provato scientificamente come una dieta equilibrata e ipoproteica contribuisce non soltanto al benessere fisico del soggetto ma soprattutto a rendere la terapia farmacologica più efficace. L’incontro “Dieta e Parkinson: moda o strategia terapeutica?”, in programma il prossimo sabato 21 aprile dalle ore 10 alle 12,30 presso il Parkinson Cafè di Arzignano, metterà l’accento proprio sul ruolo dell’alimentazione nel Parkinson. La dottoressa Tiziana Mesiano, Medico Neurologo presso la Casa di Cura Villa Margherita di Arcugnano, che sin dall’inizio segue le iniziative del Parkinson Cafè, si soffermerà sugli alimenti da assumere, sul come e quando è preferibile assumerli, sottolineando l’importanza di una corretta idratazione e l’interferenza tra farmaci e cibo. Ampio spazio a consigli pratici e soprattutto alle domande degli ospiti e soprattutto dei caregiver che quotidianamente curano la dieta del malato.