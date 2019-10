ARZIGNANO – Deve sgomberare appartamento ma butta sacchi lungo il Guà: multato 47enne

Ennesimo intervento degli agenti di Polizia Locale di Arzignano contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Anche in questo caso è stato prezioso il contributo di un cittadino, che ha segnalato al comando la presenza di due grandi sacchi contenenti materiale indifferenziato in un piazzale sterrato adiacente al ponte sul torrente Guà in via Canove.

Gli agenti hanno ispezionato il contenuto dei sacchi ed hanno reperito elementi sensibili ed affettivi appartenuti ad un’anziana signora residente in un appartamento nella frazione di Tezze di Arzignano.

Da un’accurata attività di indagine si veniva a conoscenza che la stessa risultava ricoverata da tempo presso una casa di riposo e che i famigliari della donna avevano incaricato un cittadino serbo di 47 anni, residente ad Arzignano, di sgomberare il locale trattenendo ciò che poteva essergli utile ma occupandosi del conferimento in discarica di ciò che rimaneva. L’uomo ha ammesso la propria responsabilità. E’ stato quindi sanzionato con una multa di 500 euro, per la violazione dell’Art. 8 c.1 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Marcigaglia: “Grazie alla segnalazione di un cittadino e all’ottimo lavoro dei nostri agenti di Polizia Locale abbiamo individuato il trasgressore che in questo caso aveva abbandonato rifiuti in una zona sensibili a bordo fiume. Non si ferma il nostro impegno contro l’inciviltà di non rispetta la nostra città”