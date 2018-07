Arzignano dedica un parco a Giuseppe Bedeschi

Il sindaco Giorgio Gentilin e la Giunta comunale di Arzignano hanno deciso di accogliere una richiesta pervenuta da un comitato spontaneo di cittadini, imprese e associazioni costituitosi al fine di rendere giusto omaggio alla figura di Giuseppe Bedeschi. Ha deciso così di intitolare all’imprenditore e filantropo scomparso nel 2005 il parco cittadino adiacente il Centro Ricreativo Anziani A.Mastrotto in via dei Cappuccini.

“Il parco è un atto dovuto da parte dell’amministrazione e da parte del sottoscritto. Ho conosciuto il ‘Signor’ Giuseppe Bedeschi e l’ho sempre chiamato, perché era davvero un signore. Era uno sponsor prezioso per la comunità arzignanese, con interventi, come lui ha sempre voluto, fatti in silenzio e a servizio della comunità e di altri Comuni come Lonigo e Alonte. Se qualcuno gli chiedeva aiuto, lo aiutava. Io stesso ho avuto modo in diverse occasioni di beneficiare del suo grande cuore. Ricordo solo l’acquisto di un apparecchio elettromedicale per il mio ambulatorio. Ricordo le ‘buste’ che consegnava per aiutare le persone in stato difficoltà e ricordo anche che donò all’ospedale di Arzignano il primo sollevatore elettrico per malati gravemente infermi, che permette di evitare traumatismi, talvolta gravi, nel sollevarli.

L’intitolazione –continua Gentilin- è doverosa e forse arriva tardivamente. All’interno del parco c’è il Bocciodromo del Centro Ricreativo, che è una testimonianza della sua generosità. E’ un parco ricco di piante che ha suscitato l’attenzione anche dei figli e in particolare di Manuela, la quale ha appoggiato la nostra scelta e donerà una sua opera d’arte da porre nell’area verde. Ricordo il ‘signor Bedeschi’ nello spirito e nell’immagine perché era un vero signore e amico”.

Nato il 1° Novembre DEL 1917 e scomparso il 17 Novembre 2005, Giuseppe Bedeschi è una figura cardine non solo della storia di Arzignano ma dell’intero Ovest Vicentino.

In gioventù fu collaboratore dell’Ing. Giacomo Pellizzari nell’omonima azienda, co-fondatore della Calpeda pompe, ancora dell’allora Conceria Coria e poi della SPAC spa.

Imprenditore e filantropo fra le altre cose ha contribuito alla realizzazione della”Deposizione del Cristo “ nella chiesa di Villaggio Giardino, la sede degli Alpini gruppo Mario Pagani in Arzignano (Parco dello Sport), il Bocciodromo del centro A.Mastrotto e, come ricordato dal Sindaco Gentilin con numerosi interventi per apparecchiature ospedaliere.

Una cerimonia ufficiale di intitolazione del parco avverrà in autunno, in prossimità dell’anniversario della morte di Giuseppe Bedeschi.

“Siamo soddisfatti per questa intitolazione che da tempo era attesa”, dichiara il portavoce del Comitato, Renato Adami. “Di qualche significativa realizzazione che ricordasse Giuseppe Bedeschi anche se le testimonianze della sua opera sono sparse nel nostro territorio. E’ stato mio titolare e quasi padre e gli devo tantissimo, come molti altri, ad Arzignano e non solo. La sua virtù principale era fare e non dire”

Il portavoce del comitato, Renato Adami, ha personalmente lavorato Spac per oltre 40 anni, di cui 28 passati alle dirette dipendenze di Giuseppe Bedeschi. Del comitato fanno inizialmente parte il portavoce Renato Adami, il Maestro Bepi De Marzi (Musicista, Scrittore e Alpino), il Gruppo A.N.A. “Mario Pagani “Arzignano (Capogruppo Sig.Antonio Boschetti), il Gruppo A.N.A. Chiampo ( Capogruppo Sig. Valerio Ceretta) la Sezione A.N.A. “Monte Pasubio” Vicenza (V.Presidente Sig. Paolo Marchetti), Una Mano Aiuta 1 ‘Altra e Comunità Villaggio Giardino (Presidente Sig. Mario Cisco), il Centro Ricreativo Anziani “A rciso Mastrotto ”Arzignano (Presidente Sig. Luigi Danese), l’Amministrazione Comunale di Alonte (Sindaco Sig.Leonardo Adami), l’Amministrazione Comunale di Lonigo (Sindaco Sig. Luca Restello), il Gruppo Industriale Magneti Marelli Arzignano (CEO Ing. Mauro Sacchetto), il Movimento per i Diritti del Malato Arzignano-Montecchio (Presidente Sig. Renato Adami).