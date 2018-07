ARZIGNANO – Da stasera tornano i “Mercoledì by Night”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Anche quest’anno ad Arzignano tornano i ‘Mercoledì by night’ che di fatto ripropongono delle piccole notti bianche nei mercoledì 4, 11, 18 e 25 luglio.

I negozi rimarranno aperti fino alle 22.30 e sono previsti concerti nei locali ed eventi per le famiglie che permetteranno alla città di rivivere l’ebbrezza provata nella notte bianca del 30 giugno. Diversi gruppi musicali si esibiranno nei locali del centro mentre nelle piazze saranno organizzati eventi che spaziano dalla gastronomia al mercato solidale, dai giochi per ragazzi all’hobbistica.

“Ancora una volta la città risponde al meglio per rendere l’estate più gradevole ed interessante agli arzignanesi” –dichiara l’assessore agli eventi Nicolò Sterle. “Gli esercizi commerciali del centro rimarranno aperti anche la sera di tutti i mercoledì di Luglio. Sarà quindi una bella occasione per passare una serata diversa, vivere la propria città, ascoltare validissimi musicisti e scoprire giovani brillanti promesse!”.

“Da sempre il nostro impegno è quello di rendere la città vivibile e aperta alle manifestazioni” dichiara il sindaco Giorgio Gentilin. “Invito tutti a partecipare e a scoprire i nostri negozi con una luce diversa e a divertirsi sfruttando l’offerta musicale del nostro centro cittadini nei mercoledì di luglio”

Ecco il programma

Mercoledì by night

04/07

Al Matta – Negative Creep

Money Bar – Nicole Stella

Zini 1915 – Zebra

11/07

Le Chicche – Giovanni De Marzi

Sottoscala – Manifest

18/07

Al Solito Posto – Beat Trio

44 – Daltico

Il Baretto – Reblatta

25/07

Marconi 2.0 – After Clap Duo

Nazionale Caffè – TBC