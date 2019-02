ARZIGNANO – Condannati fratelli per rapina del 2014

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

ARZIGNANO:- dopo la tentata rapina arriva la condanna, ed ora il carcere.

Era la sera 22 Novembre del 2014, quando ad Arzignano due soggetti, armati di coltello, cercarono di rapinare del proprio zaino il cittadino nigeriano N.P.E. classe 1966. I due malviventi tuttavia non riuscivano nell’intento solo grazie alla pronta ed energica reazione della vittima.

Le indagini, avviate immediatamente dai Carabinieri di Arzignano, portarono all’individuazione dei responsabili del crimine, che venivano deferiti alla Procura della Repubblica di Vicenza, per tentata rapina aggravata dall’uso di armi.

Ieri 21Febbraio 2019, dopo la conclusione dell’iter processuale ed il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, gli stessi militari della locale Stazione, hanno ricercato, individuato ed arrestato AVRAMOVIC Dalibor, cittadino Serbo, classe 1984, domiciliato ad Arzignano, celibe, disoccupato, pregiudicato, il quale dovrà scontare la pena di 2 anni, 2 mesi e 4 giorni di reclusione, presso il carcere di Vicenza, dove è stato condotto dagli operanti.

Alla stessa pena è stato condannato anche il fratello, suo complice nell’azione criminale, JEREMIC Daniel, classe 1993, residente Arzignano, celibe, disoccupato, il quale, grazie alla sua incensuratezza, ha potuto essere ammesso a misure alternative al carcere.