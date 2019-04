ARZIGNANO – Con eroina al bar: arrestato

ARZIGNANO:- ARRESTATO CON LEROINA AL BAR

Venerdì mattina i Carabinieri della Stazione di Arzignano (VI), nellambito di servizi di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti, soprattutto negli ambienti giovanili, hanno individuato un cittadino straniero che stazionava allinterno di un bar del centro cittadino, con fare sospetto.

I militari, dopo aver osservato gli spostamenti delluomo, decidevano di fermarlo e sottoporlo ad un controllo di polizia.

Lavventore del bar veniva quindi identificato per il cittadino del Bangladesh ABDIN Sajib, di 31 anni, già noto alle forze dellordine per reati connessi agli stupefacenti. I militari procedevano quindi ad una accurata perquisizione personale, rinvenendo, occultate nella biancheria intima, n.8 (otto) dosi di eroina, pronte per essere vendute.

Lo straniero veniva quindi arrestato e rinchiuso nelle celle della stazione in attesa del giudizio direttissimo che, così come disposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, si terrà presso il Tribunale di Vicenza nella mattinata odierna (20.04.2019)