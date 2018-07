Arzignano commemora Antonio Pellizzari

Una commossa cerimonia di commemorazione si è tenuta oggi vicino al monumento dedicato alla Pellizzari al Villaggio Giardino, in occasione del 60° anniversario dalla morte di Antonio Pellizzari. Lo hanno ricordato l’assessore alla Cultura, Mattia Pieropan ed il maestro Bepi De Marzi, che ha anche introdotto la giovane flautista Caterina Dani, la quale ha eseguito un’aria di Vivaldi che Pellizzari amava moltissimo.

Morto all’età di 35 anni l’11 luglio del 1958, Antonio Pellizzari era unico figlio maschio di Giacomo. Era nato a Roma nel 1923 e dopo gli studi si impegnò nell’azienda di famiglia. Nel 1956 successe al padre nella guida delle gloriose Officine dopo aver fondato, nel 1951, la “Scuola di Musica” primo atto della successiva ” Scuola di Arzignano”, che offriva corsi su diverse discipline come arte, critica, musica, urbanistica, architettura tutti diretti da nomi di spicco in ambito nazionale. Il suo ricordo è soprattutto legato alla cultura, per il suo ruolo di mecenate e ispiratore per la crescita culturale di tutti gli arzignanesi.

Grazie a lui nascono un’orchestra stabile da lui stesso diretta e un coro.

Era considerato un “missionario della cultura”, come ebbe a definirlo don Nilo Rigotto che proprio in quel tempo era al suo primo impegno di prete come cappellano di Ognissanti, in un periodo in cui Arzignano e l’Italia, dopo la guerra stavano rinascendo soprattutto con il lavoro e la manifattura. Ecco le sue parole: ” La musica, le arti figurative, il cinema, il teatro, la cultura insomma, non sono attività secondarie e staccate dalla vita dell’uomo; sono esse stesse l’uomo. E come il lavoro tende a risolvere il problema della vita di ogni giorno, così lo studio e la comprensione del linguaggio delle arti hanno come fine l’appagamento di quelle esigenze interiori che per l’uomo, per un costituirsi più armonico e unitario della sua personalità, non sono meno importanti”.

“Era doveroso nel giorno del 60° anniversario trovarci nel luogo dove nascevano le industrie Pellizzari” – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Arzignano, Mattia Pieropan, che ha parlato durante la commemorazione. “Il ricordo di Antonio Pellizzari serve a portare all’attualità i pensieri e il valore della famiglia Pellizzari, ma oggi in particolar modo il pensiero illuminato di Antonio, un imprenditore anomalo che ha portato nella sua attività la cultura fra la gente. Ciò che noi tutti dobbiamo fare oggi: impegnarci, assaporare e avere l’opportunità di cogliere le esperienza di conoscenza e soprattutto di incontro. Questo è il messaggio che ci ha lasciato Antonio Pellizzari, un messaggio che abbiamo l’obbligo di ascoltare e fare nostro”.

“Antonio Pellizzari era un artista con attenzione al sociale, un imprenditore con lo sguardo verso la gente, con una incredibile sensibilità rivolta alla crescita culturale dei propri concittadini” aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin.

“Pellizzari –aggiunge il maestro Bepi De Marzi, che ha ricordato Antonio e introdotto un brano musicale eseguito da Caterina Dani- è stato ispirato dalla famiglia e dalle vicissitudini della stessa nell’offrire al suo luogo di lavoro la libertà, la speranza, la cultura e l’arte infinita. Era un uomo ispiratissimo, si definiva ‘mistico dell’arte’. Ha donato a tutti noi la speranza, il desiderio e la fantasia. Oggi abbiamo iniziato la commemorazione con un’aria di Vivaldi, che lui considerava un volo senza fine, in Sol Maggiore. Un’aria che lui faceva suonare da tutti gli amici che passavano da lui, con tutti gli strumenti. Antonio ha diretto l’orchestra, è stato maestro di musica, maestro in tutto. Se n’è andato in questo giorno sessant’anni fa e abbiamo visto che oggi era presente qualcuno che lavorava con lui, commosso, a insegnarci il sorriso e soprattutto la bontà e la fraternità”