ARZIGNANO – Chiusura Ufficio Postale di Largo De Gasperi

L’Amministrazione Comunale di Arzignano comunica che, dopo la chiusura dell’Ufficio Postale di Arzignano Centro (Largo De Gasperi 7) dallo scorso 1° giugno, i cittadini potranno fare riferimento, in questi giorni, alla sede di via Fusinato 10, dove è stato predisposto un rafforzamento del servizio con apertura pomeridiana dell’ufficio a partire da lunedì 4 giugno. Una decina di impiegati dell’Ufficio di Largo De Gasperi, operano quindi in turno pomeridiano nell’Ufficio di via Fusinato.

La sede di Largo De Gasperi, ricorda l’Amministrazione, è stata chiusa al pubblico a partire dal 1° giugno 2018 da parte di Poste Italiane, che ha inviato sollecita comunicazione.

La chiusura si è resa necessaria per problemi relativi alla struttura del controsoffitto.

Non è dato, per ora, sapere, quando l’Ufficio di Largo De Gasperi verrà riaperto, poiché si attende una approfondita relazione tecnica sull’edificio che dovrebbe essere prodotta entro una decina di giorni.

“Lo spostamento degli Uffici in via Fusinato rappresenta senza dubbio un disagio per i cittadini –dichiara il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin- ma la decisione di Poste Italiane è assolutamente condivisibile poiché la sicurezza degli impiegati e degli utenti viene prima di tutto. Mi auguro che i problemi all’edificio non siano di carattere strutturale e che si possa intervenire in tempi celeri per rendere sicura la sede di Largo De Gasperi. Daremo puntuale comunicazione in merito”.