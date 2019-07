ARZIGNANO – Centri Estivi: la carica dei 400

Grande successo per i Centri Estivi di Arzignano, che anche quest’anno registrano un aumento delle iscrizioni. Proprio il costante aumento delle iscrizioni negli scorsi anni ha portato l’amministrazione comunale ad organizzare i centri estivi anche nella frazione di San Bortolo per le scuole primarie.

Dopo l’inizio, nelle scorse settimane, è ora di un primo bilancio.

I centri estivi partiti sono 4: San Rocco, San Bortolo e Tezze per i bambini della scuola primaria, mentre Costo per la scuola dell’infanzia.

San Rocco è partito dal 12 giugno mentre gli altri 3 dal 1° luglio.

E’ stato raggiunto il limite massimo delle iscrizioni in tutti i Centri, tranne Tezze dove c’è ancora qualche disponibilità. C’è inoltre qualche posto ancora disponibile per il periodo 26 agosto – 6 settembre.

Alla Primaria di San Rocco gli iscritti sono 141 ai quali si aggiungo altri 48 bambini iscritti per settembre. Alla Primaria di San Bortolo gli iscritti sono 73, alla Primaria di Tezze 28 e alla Scuola per l’Infanzia di Costo 75, ai quali si aggiungono altri 16 iscritti per settembre.

In totale gli iscritti nel 2019 sono 381.

Numeri in deciso aumento quindi rispetto al 2018, anno nel quale alla Primaria di San Rocco, vi erno 167 iscritti (+47 per settembre). Alla Primaria di Tezze, gli iscritti erano 33; nella scuola d’infanzia di Costo gli iscritti erano 71. In totale erano quindi 318, 63 in meno rispetto a quest’anno. L’aumento è stato quindi del 20%.







Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Per anni ho seguito questo servizio importantissimo per le famiglie. Sono orgogliosa del fatto che i numeri sono cresciuti, segno che il lavoro di organizzazione e il programma viene apprezzato dai genitori”.

L’assessore al Sociale, Valeria Dal Lago: “I centri estivi sono un servizio importantissimo perché permettono ai genitori di continuare le proprie attività affidando i bambini ad operatori preparati. I bambini imparano, socializzano e si divertono. I numeri in crescita sono per noi un grande riconoscimento”







Organizzati per gli alunni della scuola primaria e gestiti dalla cooperativa Sociale “Studio progetto” di Cornedo Vicentino, ricordiamo che i Centri Estivi sono attività ludico-ricreative guidate da personale educatore e assistente.

Centri estivi per la scuola primaria





PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN ROCCO

DA MERCOLEDÌ 12 GIUGNO A VENERDÌ 14 GIUGNO:TEMPO PARZIALE;

DA LUNEDÌ 17 GIUGNO A VENERDÌ 28 GIUGNO:TEMPO PARZIALE,

TEMPO PARZIALE CON MENSA;

DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A VENERDÌ 2 AGOSTO:TEMPO PARZIALE, TEMPO PARZIALE CON MENSA, TEMPO PIENO;

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO A VENERDÌ 6 SETTEMBRE:TEMPO PARZIALE.



PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN BORTOLO

DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A VENERDÌ 2 AGOSTO:TEMPO PARZIALE, TEMPO PARZIALE CON MENSA, TEMPO PIENO;

Quest’anno, lo ricordiamo, per i centri estivi della scuola primaria NEL SOLO MESE DI LUGLIO è previsto anche il centro estivo presso la scuola primaria di San Bortolo





PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI TEZZE

DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A VENERDÌ 2 AGOSTO:TEMPO PARZIALE.





ORARI:

TEMPO PARZIALE DALLE 8.30 ALLE 12.40 SENZA SERVIZIO MENSA

TEMPO PARZIALE DALLE 8.30 ALLE 13.30 CON SERVIZIO MENSA

TEMPO PIENO DALLE 8.30 ALLE 17.00 CON SERVIZIO MENSA

Con possibilità di accoglienza dei bambini a partire dalle ore 7.30

Per i bambini frequentanti il Centro Estivo a tempo pieno è previsto uno “SPAZIO COMPITI” con la supervisione degli operatori incaricati, dove potranno essere svolti i compiti per le vacanze.



Centri estivi per la scuola dell’infanzia



SCUOLA DELL’INFANZIA DI COSTO Via Scamozzi n.25



DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A VENERDÌ 2 AGOSTO: TEMPO PARZIALE,

TEMPO PARZIALE CON MENSA, TEMPO PIENO;

DA LUNEDÌ 26 AGOSTO A VENERDÌ 6 SETTEMBRE: TEMPO PARZIALE.

ORARI:

TEMPO PARZIALE DALLE 8.30 ALLE 12.40 SENZA SERVIZIO MENSA

TEMPO PARZIALE DALLE 8.30 ALLE 13.30 CON SERVIZIO MENSA

TEMPO PIENO DALLE 8.30 ALLE 17.00 CON SERVIZIO MENSA

(Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arzignano Telefoni: 0444/476509-510; e-mail: servizi-sociali@comune.arzignano.vi.it)