ARZIGNANO – Cartelle IMU: quando il cittadino collabora con gli Uffici comunali

“In questi giorni di distribuzione delle cartelle Imu, si sono verificati alcuni, fortunatamente limitati, casi di disguido nella distribuzione cartacea da parte della ditta incaricata. Un cittadino si è visto recapitare erroneamente nella propria cassetta della posta le lettere di diversi vicini di casa, circa una decina, inerenti proprio all’Imposta Municipale Unica”.

E’ quanto riferisce l’assessore al Bilancio e ai Tributi del Comune di Arzignano, Riccardo Masiero, a seguito della segnalazione di un residente in zona Conche (iniziali D.M.D.).

“Il cittadino in questione –aggiunge– ci ha informati dapprima dell’accaduto e, dopo aver ricevuto la consulenza degli uffici comunali, ha personalmente consegnato ogni busta a ciascun vicino di casa. Premesso -continua Masiero- che gli Uffici comunali competenti si sono attivati immediatamente e con dovuta efficienza per ovviare alla disfunzione creata dalla ditta distributrice, è chiaro che l’apporto dato dal cittadino è stata prioritario nella soluzione del caso”.

“Come Assessore al Bilancio e ai Tributi – conclude Riccardo Masiero – mi sento orgoglioso dei cittadini di Arzignano e voglio personalmente ringraziare il cittadino in questione per la dimostrazione di supporto data al proprio Comune ma soprattutto per l’alto senso civico dimostrato. Insieme al Sindaco Gentilin esprimeremo di persona il nostro grazie e siamo certi che tutti gli Arzignanesi sapranno prendere spunto anche da questo episodio per rendere migliore in ogni occasione la propria Città”.

“Una distribuzione postale massiva indirizzata a tutti i cittadini può, alle volte, causare anche intoppi di questo genere -aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin- ciononostante, trattandosi di importanti documenti di carattere fiscale e quindi sensibili, l’errore non è ammissibile e pertanto l’Amministrazione si è già adoperata per riprendere la società in questione affinché episodi del genere non accadano ancora. Ringrazio anch’io il cittadino in questione per il senso civico dimostrato e lo ringrazio anche per aver segnalato il problema”.