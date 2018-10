ARZIGNANO – Carnevale a rischio: carri senza sede, l’appello dei genitori

Aaa cercasi capannone per i carri allegorici. Già da qualche settimana, come ogni anno accade, i genitori delle varie scuole dell’infanzia si stanno riunendo per iniziare a lavorare sul carro di carnevale della propria scuola. Una lunga e ormai classica tradizione, infatti, vede le scuole cittadine “sfidarsi” a suon di carri durante la sfilata dei carri allegorici di Carnevale. Anche quest’anno, però, gli allegri e colorati carri di alcune scuole dell’infanzia sono a rischio, perchè manca il classico capannone dove parcheggiare il carro durante i mesi di allestimento. Massimo Sandonà, rappresentante dei genitori della scuola dell’infanzia Amarillide di San Bortolo, lancia un appello: “La situazione per i volenterosi genitori degli asili di Arzignano è sempre la stessa. Anche quest’anno si presenta l’incomprensibile paradosso di avere molti capannoni inutilizzati in Valle, ma di non riuscire a trovare nessun posto disponibile per allestire il carro”. Lo scorso anno dopo i ripetuti appelli i genitori sono riusciti a trovare un capannone per lavorare al carro: “Avremmo dovuto liberarlo a primavera – spiega Sandonà – invece siamo riusciti a tenerlo parcheggiato a riposo il carro fino ad oggi, grazie alla generosità del proprietario. Però adesso quel capannone va liberato, perché vanno fatti dei lavori di ristrutturazione. Ho girato tutti i capannoni vuoti di Arzignano e dintorni, suonando campanelli, telefonando, chiedendo. Ma niente: sembra che tutti debbano venderli a giorni. Pur avendo un carro da allestire – conclude Sandonà – pur avendo genitori che vorrebbero darsi da fare, non troviamo un capannone dove parcheggiarlo per lavorarci. Chi ha un capannone non utilizzato, o conosce qualcuno che ce l’ha, si faccia avanti”. Per salvare il …Carnevale dei più piccoli.