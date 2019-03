ARZIGNANO – Carnevale 2019: una scommessa vinta

“Con grande soddisfazione posso dire che è stato un Carnevale di successo, oltre ogni aspettativa” dichiara l’assessore agli Eventi Giovanni Lovato all’indomani della sfilata di martedì 5 marzo sotto il Grifo. “Volevamo fare in modo che ad Arzignano tornasse un grande Carnevale programmando un percorso di crescita negli anni, ma con sorpresa e soddisfazione siamo riusciti già da quest’anno a dare alla città il Carnevale che si merita. Uno spettacolo magnifico con grande partecipazione di pubblico”. “Ho iniziato il mio lavoro di assessore agli Eventi con questa Giunta rinnovata mettendoci impegno e pensando da subito che Arzignano e gli Arzignanesi si meritano di vivere eventi degni di una grande città. Solo qualche settimana fa avevamo presentato il Carnevale con l’obiettivo di farlo tornare ai grandi fasti con il tempo ed il lavoro. Ma in poco tempo il mio lavoro è stato premiato. Triplicato il numero dei carri e soprattutto grande afflusso di arzignanesi di tutte le età nelle nostre piazze martedì 5 marzo. Voglio ringraziare di cuore tutti: la Pro Loco che come sempre ha profuso massimo impegno per la manifestazione, i cittadini che sono accorsi e chi, con fantasia e lavoro nella realizzazione dei carri ci ha permesso di godere di questo magnifico spettacolo oltre a tutti coloro che hanno garantito la sicurezza in questa manifestazione”.