ARZIGNANO – Cantiere in strada, automobilista aggredisce operaio con un coltellino

La strada è chiusa, lui passa lo stesso e non contento se la prende con un operaio del cantiere reo solo di avergli fatto notare che di lì non si poteva passare. L’episodio, con strascichi fisici perché i due sono venuti alle mani e ci sono prognosi per 15 e 8 giorni, è avvenuto ieri mattina in via Poiaracca ad Arzignano. La strada era chiusa da qualche giorni per dei lavori ma un automobilista di origine albanese ha tentato di passare lo stesso. Quando un operaio del cantiere gli ha fatto notare il divieto di transito, l’automobilista è sceso ed è scattata la rissa, prima verbale e poi fisica. Secondo le testimonianze degli altri operai, ad un certo punto sarebbe apparso anche un coltellino, nelle mani dell’automobilista. L’operaio, con prognosi di 15 giorni, ha già sporto denuncia alle autorità competenti. L’automobilista ha invece una prognosi di 8 giorni. Nel frattempo l’episodio, raccontato anche sui social da una parente dell’operaio ferito, ha suscitato profonda indignazione. E’ intervenuto anche Enrico Marcigaglia, Presidente del Consiglio Comunale cittadino, per portare la sua solidarietà all’operaio.